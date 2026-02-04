NFL: ¿Quién es Mack Hollins, el jugador “más raro” de la NFL que vive descalzo?

La NFL está llena de jugadores con distintas personalidades y formas de llamar la atención dentro y fuera de la cancha. En los Patriotas de Nueva Inglaterra, está el receptor Mack Hollins, quien va por la vida sin zapatos ni otro tipo de calzado, como parte de una filosofía que le cambió la vida.

Después de sufrir una lesión en septiembre de 2018, Hollins aprovechó su tiempo para viajar y conocer el mundo. En esta etapa de su vida conoció a un grupo de australianos de Melbourne, quienes le enseñaron una serie de ejercicios holísticos de suelo para acelerar su recuperación y desde entonces, va por la vida descalzo.

Al entrar a conferencias de prensa y a cualquier lado que va, el receptor se muestra con los pies al descubierto. Al ser cuestionado por EL UNIVERSAL Deportes sobre los beneficios que esta forma de vivir le representa, aseguró que “mi fortaleza general mejoró, mis rodillas y cadera son más fuertes, tengo mejor percepción de mi cuerpo, del clima, de cómo se siente el suelo y creo que estoy más saludable por eso. Encuentro muchas más cosas positivas que negativas como solamente poder pisar una roca”.

Mientras comparte su estilo de vida, Hollins luce una sudadera que tiene su apellido y en lugar de las dos letras L que integran su nombre, utiliza dos pies y el slogan “Liberen los pies”.

Seleccionado por los Eagles de Filadelfia en el Draft de 2017, formó parte del equipo que venció a los Patriots en el Super Bowl LII, pero ahora, “convertido en otra persona”, puede conquistar su segundo anillo de campeón como jugador de Nueva Inglaterra.

Hollis busca trascender los emparrillados y hace un llamado a dejar de consumir productos artificiales y optar por una vida orgánica, más pegada a la naturaleza posible.