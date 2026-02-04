Stefon Diggs ante la posibilidad de dejar un legado en la NFL y ganar su primer Super Bowl

La trayectoria de Stefon Diggs en la NFL está llena de récords y momentos memorables, pero le falta la cereza en el pastel: ganar el Super Bowl y levantar el trofeo Vince Lombardi por primera vez.

Desde que los Patriotas de Nueva Inglaterra vencieron a los Broncos de Denver en la Final de la Conferencia Americana, el receptor no se ha cansado de repetir que ganar el Super Bowl LX sería parte del legado que quiere dejar en la NFL.

“Llevo jugando a este deporte desde que tenía cinco años. Siempre he querido ser campeón, siempre he querido ser campeón del Super Bowl. La oportunidad está ahí, delante de nosotros, y solo nos queda un partido”, declaró Diggs antes de enfrentarse a los Seahawks de Seattle este domingo en el estadio Levi’s.

Como jugador de los Vikings de Minnesota y de los Bills de Buffalo, Diggs se quedó a un paso de jugar el partido más importante de la temporada en tres ocasiones. Después, en su etapa con los Texans de Houston, se rompió el ligamento cruzado anterior y para el ojo crítico, ese pudo haber sido el final al sueño de toda su vida. Sin embargo, los Pats confiaron en él y de la mano de Mike Vrabel, llegó su oportunidad.

“Cuando hablo de mi legado, este tipo de cosas son las que forman parte de mi camino. Han sido muchos años y por eso no puedo distraerme, debo trabajar y estoy agradecido por todo lo que he pasado y donde estoy ahora. Ahora debo pensar en las formas para ganar el partido”, declaró en conferencia de prensa a cuatro días del Súper Domingo.

Sin embargo, con su característico sentido del humor, confesó que no vive los días previos con excitación.

“No estoy demasiado emocionado. Emoción es cuando me compro un carro o algo nuevo, ahora solo quiero trabajar, tenemos días de preparación por delante y lo vivo día a día, así que no hago nada distinto y sólo quiero volver a entrenar”, agregó.