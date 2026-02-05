Bad Bunny presumió la presencia de otro puertorriqueño en el Super Bowl LX

Más Información

Este domingo, en el show de medio tiempo del , Bad Bunny se robará los reflectores con sus grandes éxitos bajo la promesa de poner a bailar a todo el mundo; sin embargo, no será el único puertorriqueño presente en el campo.

Tanto los Seahawks de Seattle como los Patriots de Nueva Inglaterra tienen presencia latinoamericana en sus plantillas, y dentro de ellos está Federico Maranges, el centro de los Halcones Marinos, nacido y criado en Dorado, Puerto Rico.

"No tengo palabras para explicar el orgullo que se siente ver la bandera puertorriqueña en la cancha", declaró Maranges a Mundo NFL durante el Día de Medios previo al Super Bowl.

Bad Bunny, que ofreció una conferencia de prensa en el Moscone Center, fue consultado sobre sus habilidades como deportista y si bien provocó risas en el público al reconocer que nunca fue bueno en algún deporte en particular, habló sobre la cultura deportiva en Puerto Rico y presumió la presencia de Maranges en el partido más importante de la NFL.

“Amo los deportes, vengo de Puerto Rico donde hay una gran cultura de beisbol, boxeo, basquetbol, muchos deportes. De hecho tenemos un jugador en el Super Bowl de Puerto Rico, así que sí, crecí viendo y jugando los deportes, muy mal, pero sí me encantan. Es una de mis combinaciones favoritas, deporte y música son dos cosas que me apasionan”, declaró Benito.

¿Quién es Federico Maranges?

Originario de Dorado, Puerto Rico, vivió en Miami, donde se graduó con doble licenciatura en neurociencia y biología, con una especialización en psicología.

Actualmente, cursa una maestría en ciencias biomédicas y de acuerdo con el sitio oficial de los Seahawks, una vez que acabe su carrera como jugador de futbol americano “le gustaría convertirse en cirujano ortopédico”.

