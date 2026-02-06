Super Bowl LX: Desde las canciones de Bad Bunny hasta el color de las bebidas, éstas son las apuestas más raras

Este domingo, millones de personas en todo el mundo pondrán su atención en todo lo que suceda durante el Super Bowl LX, dentro y fuera de la cancha.

Como cada año, en todo el mundo habrá millones de reuniones de amigos y familiares en distintas casas, restaurantes y bares para disfrutar el partido y además, sufrir con las apuestas que realicen los más fanáticos.

Desde la duración del himno, que en esta ocasión será interpretado por Charlie Puth, hasta qué tipo de vestimenta usará Bad Bunny y cuántas canciones cantará, las casas de apuestas ya tienen a disposición de los amantes de la NFL las apuestas más divertidas y “raras” del Super Bowl.

A continuación, te contamos cuáles son y cuánto dinero podrías ganar en cada una de ellas.

Las apuestas más raras del Super Bowl LX

¿Qué saldrá en el volado?

En este caso, como era de esperarse, tanto cara como cruz, los dos lados de la moneda, tienen las mismas oportunidades de salir en el volado, por lo que ambos tienen un momio de -106, lo que quiere decir que con 100 pesos apostados, ganarías 195. Estos mismos números están puestos en una apuesta que defina al equipo ganador del volado, ya sean los Patriots de Nueva Inglaterra o los Seahawks de Seattle.

El marcador final del partido es un scorigami (marcador que nunca ha ocurrido antes en un partido de la NFL)

En este caso, las casas de apuestas sólo te ofrecen una opción para apostar y es si crees que esto sucederá. Si apuestas 100 pesos mexicanos a que sí, el momio de +1400 te daría como recompensa mil 500 pesos.

Duración del Himno de Estados Unidos cantado por Charlie Puth

Esta apuesta especifica que se tomará en cuenta desde el inicio de la primera palabra cantada hasta el final de la última palabra cantada.

Si crees que durará más de 119.5 segundos y apuestas 100 pesos, el momio de -125 te daría 180 pesos. Si crees que dura menos de 119.5 segundos y apuestas 100 pesos, el momio de -112 te daría 190 pesos.

¿Cuál será la primera canción de Bad Bunny?

La favorita según las casas de apuestas es ‘Titi me preguntó’ con un momio de -334, así que con 100 pesos apostados ganarías 130 si es que esto sucede.

Otros éxitos como ‘Baile inolvidable’ tienen momio de +300, así que con 100 pesos ganarías 400, o ‘Debí Tirar Más Fotos’ tiene +700, así que te llevarías 800.

Total de espectadores en el show de medio tiempo

Hay mucha expectativa por ver si Bad Bunny podrá romper el récord de espectadores y los momios son los siguientes.

Más de 135.5 millones tiene un momio de - 200 (con 100 pesos ganarías 150)

Menos de 135.5 millones tiene un momio de +140 (con 100 pesos ganarías 240)

¿Bad Bunny se vestirá con vestido o falda?

Si crees que sí y apuestas 100 pesos, el momio de +190 te dejaría 290 de ganancia.

Si crees que no y apuestas 100 pesos, el momio de -304 te dejaría 138.

¿De qué color será el Gatorade que lancen al entrenador ganador?

El color naranja es el favorito con un momio de +225 y el color amarillo/verde +250, al igual que el color azul.

