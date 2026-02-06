Super Bowl LX: Estos son los jugadores latinos presentes con los Patriots y los Seahawks

Estos son los jugadores de Latinoamérica que estarán presentes con los Patriots y los Seahawks en el Super Bowl LX

Este domingo los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra se enfrentarán en una edición histórica del Super Bowl, al contar con la presencia de cinco jugadores entre ambos equipos con sangre latinoamericana.

Andy Borregales, Christian González y Jaylinn Hawikins de los Patriots, y Julian Love y Elijah Arroyo por los Seahawks, serán las figuras hispanas en el evento deportivo más popular de Estados Unidos.

Borregales, originario de Caracas, Venezuela, fue seleccionado en la sexta ronda del Draft 2025 por los Patriots y en su primer año se convirtió en una pieza fundamental para los campeones de la Conferencia Americana.

Con un porcentaje de acierto del 84 por ciento, firmó 27 goles de campo en 32 intentos y tuvo 53 de 55 puntos extra acertados (96.4 por ciento), para un aporte total de 134 puntos. De hecho, el triunfo en Denver sobre los Broncos fue gracias a una patada suya.

González, esquinero de ascendencia colombiana nacido en Texas, también es una pieza clave de los Pats.

Fue elegido en la primera ronda del Draft 2023 y fue el encargado de interceptar a Jarrett Stidham en el juego por el campeonato de la AFC.

En el Super Bowl LX, tendrá la complicada misión de cubrir a Jaxon Smith-Njigba. Hawkins es un safety de ascendencia panameña.

La influencia mexicana está del lado de Seahawks. Por un lado, está Julian Love, de ascendencia mexicana gracias a su abuelo originario de Chihuahua y destaca como una de las figuras más experimentadas en el equipo de Seattle.