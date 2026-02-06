Los Patriots buscan cerrar su invicto como visitantes con broche de oro

San José, Estados Unidos.— A dos días de la patada inicial en el estadio Levi’s, los equipos empiezan a asimilar los nervios y la ansiedad por querer jugar aumenta. Sin embargo, el joven quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Drake Maye, confía en una estadística que acompañó al equipo toda esta temporada.

Al ser cuestionado sobre qué momento de la campaña fue el que lo hizo darse cuenta de que este grupo es especial y podría ganar el Super Bowl LX, el pasador se tomó el tiempo para señalar la fortaleza de Nueva Inglaterra en partidos fuera del estadio Gillette.

“Es difícil señalar un solo momento, pero el triunfo contra los Bills en Buffalo fue clave para nosotros, por cómo encontramos la forma de ganar contra un rival que siempre es duro de visita y es un equipo que ha sido genial en Playoffs. Ganamos y empezamos la racha de victorias de visitante; eso ha sido fundamental, así que ahora buscaremos hacerlo una vez más”, declaró.

Ese partido en el estadio Highmark fue el segundo en condición de visitante durante la temporada regular para los Patriots y ganaron (23-20) gracias a un gol de campo de 52 yardas de Andrés Borregales, con 20 segundos.

Maye no tuvo una actuación destacada esa noche, ya que lanzó para 273 yardas, sin pase de anotación, y fue capturado en cuatro ocasiones, pero —como ha dejado en claro esta semana previa al Super Bowl— lo colectivo va por encima de lo individual.

“Ganar ayuda y desde el primer día todos entendimos lo que Mike Vrabel [el entrenador] quería para nosotros”, agregó.

Los Patriots terminaron con récord invicto como visitantes.