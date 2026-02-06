En el Super Bowl LX, habrá grandes figuras como Drake Maye, Sam Darnold, Jaxon Smith-Njigba o Stefon Diggs, entre otros; sin embargo, tanto los Patriots de Nueva Inglaterra como los Seahawks de Seattle, cuentan con un par de novatos que podrían marcar la diferencia en el desarrollo del partido que defina al nuevo campeón de la NFL.

Por un lado, está TreVeyon Henderson, corredor de los Patriotas de Nueva Inglaterra que en la temporada regular tuvo 180 acarreos para un total de 911 yardas y nueve anotaciones.

El egresado de Ohio fue seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL de 2025 y, dentro de su gran primer año, tras una gran actuación contra los Buccaneers de Tampa Bay, fue el primer jugador de los Patriots en conseguir dos touchdowns de 50 yardas en un mismo partido.

Después está Will Campbell, el encargado de proteger el lado ciego de la estrella del equipo, Drake Maye.

Ha sido fundamental en la línea ofensiva de los Patriots y será una pieza clave en el Súper Domingo.

Por el lado de los Seahawks, destaca el safety Nick Emmanwori, la obsesión del entrenador de Seattle.

En la mejor defensiva de la liga, el egresado de la Universidad de Carolina del Sur es una de las figuras más importantes.

“Nunca hemos tenido un jugador como él”, llegó a declarar Mike Macdonald.

Finalmente, está el guardia Grey Zabel, responsable como parte de la línea ofensiva de los Seahawks de reducir de 54 a 27 las capturas al mariscal de campo de Seattle en comparación con la temporada pasada.

Tanto Pats como Seahawks, dependerán de que sus veteranos y novatos demuestren la mejor versión de sí mismos para levantar el ansiado trofeo Vince Lombardi.

Finalmente, está Elijah Arroyo, forjado en las playas de Cancún y orgulloso de representar a México en el Súper Domingo.