Matthew Stafford fue elegido el Jugador Más Valioso de la NFL; estos son TODOS los premios

Después de varios meses de especulación y 17 años en la liga, el mariscal de campo de los Rams de Los Ángeles, Matthew Stafford, fue nombrado el Jugador Más Valioso de la NFL tras imponerse con 24 votos al quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Drake Maye, que tuvo 23 a su favor.

Dos días antes de cumplir 38 años, Stafford es reconocido por primera vez en su carrera como el MVP de la liga, después de una temporada con números impresionantes, a pesar de fallar en su misión de llevar a los Rams al Super Bowl LX tras perder contra los Seahawks de Seattle en la Final de la Conferencia Nacional.

Lee también Bad Bunny grita “Viva México cab…” antes del Super Bowl LX

En temporada regular, Stafford lanzó para 4 mil 707 yardas y 46 pases de anotación con tan solo 8 intercepciones. En playoffs lanzó otras 936 yardas y 6 pases de anotación.

Junto a su esposa y sus cuatro hijas, Stafford vivió una noche inolvidable y recibió un merecido reconocimiento.

Otros jugadores destacados fueron Jaxon Smith-Njigba, de los Seahawks de Seattle, que fue nombrado Jugador Ofensivo del Año; en temporada regular, el receptor firmó mil 1793 yardas y 10 anotaciones; en playoffs, JSN lleva 172 yardas y 2 touchdowns. Por su parte, el ala defensiva de los Browns de Cleveland, Myles Garrett, fue nombrado Jugador Defensivo del Año en una temporada donde rompió el récord de 23 capturas de quarterback en una misma campaña.

El estratega de los Patriots de Nueva Inglaterra, Mike Vrabel, fue nombrado Entrenador del Año.

En el nombramiento de los nuevos integrantes al Salón de la Fama, la gran polémica giró en torno a la ausencia del entrenador con más Super Bowls en la historia, Bill Belichick, quien no ingresó en su primer año de elegibilidad.

A continuación, les presentamos la lista de los reconocimientos más destacados de la noche junto a los nuevos integrantes del Salón de la Fama.

Lee también NFL: Los Cowboys de Dallas jugarán en Brasil y lo harán en el mítico estadio Maracaná

La última vez que los Cowboys jugaron un partido de temporada regular fuera de Estados Unidos fue en 2014, FOTO: @NFLBrasil

Reconocimientos destacados en NFL Honors

Mike Vrabel (New England Patriots - Entrenador del Año)

(New England Patriots - Entrenador del Año) Josh McDaniels (New England Patriots - Entrenador Asistente del Año)

Myles Garrett (Cleveland Browns - Jugador Defensivo del Año)

Jaxon Smith-Njigba (Seattle Seahawks - Jugador Ofensivo del Año)

Tetairoa McMillan (Carolina Panthers - Novato Ofensivo del Año)

Christian McCaffrey (San Francisco 49ers - Regreso del Año)

(San Francisco 49ers - Regreso del Año) Carson Schwesinger (Cleveland Browns - Novato Defensivo del Año)

Mike Vrabel ya analiza a los Seahawks. FOTO: AP

Nuevos integrantes del Salón de la Fama