NFL: Los Cowboys de Dallas jugarán en Brasil y lo harán en el mítico estadio Maracaná

Después de 12 temporadas, los Cowboys volverán a jugar un partido de temporada regular fuera de Estados Unidos, y aunque el propietario del equipo Jerry Jones había compartido su deseo de hacerlo en México en el renovado estadio Banorte, la sede elegida por la fue Río de Janeiro, Brasil.

Con fecha y rival aún por confirmarse, el ‘Equipo de América’ sabe que visitará el mítico estadio Maracaná. Después de dos años consecutivos con partidos en Sao Paulo, la NFL movió de ciudad los partidos en Brasil y ahora será Río de Janeiro el nuevo destino para las estrellas del futbol americano estadounidense.

La última vez que los Cowboys jugaron un partido de temporada regular fuera de Estados Unidos fue en 2014, cuando derrotaron a los Jaguars de Jacksonville en el estadio de Wembley en Londres por 31-17.

Este mismo jueves la NFL anunció que los 49ers de San Francisco jugarán en Melbourne, Australia, contra los Rams de Los Ángeles; sin embargo, los gambusinos podrían tomar otro juego internacional en Ciudad de México, a falta de confirmación oficial.

