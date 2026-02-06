San José, Estados Unidos.— La historia de Sam Darnold, de cara al Super Bowl LX, es una de redención y resiliencia, la prueba de que la perseverancia tiene su recompensa y —en este caso— la posibilidad de ser considerado uno de los mejores pasadores.

El quarterback de los Seahawks de Seattle no tiene un archivo lleno de jugadas espectaculares o escapadas icónicas. Por el contrario, tiene en la memoria millones de críticas y comentarios en su contra de quienes aseguraron que la tercera selección en el Draft 2018 era una condena al fracaso. Sin embargo, todos esos comentarios pueden ser enterrados si levanta el trofeo Vince Lombardi en el estadio Levi’s, pasado mañana.

En realidad, Darnold construyó una mentalidad de acero a raíz de esos comentarios.

“Siempre se ha tratado de trabajar duro, todos los días. El trabajo duro, la dedicación y las horas que he invertido fuera de temporada y durante la temporada me han llevado hasta este momento. Esa es mi mentalidad, y realmente la mentalidad que he tenido durante toda mi carrera”, dijo.

Esta postemporada, a pesar de sufrir una lesión en los oblicuos que lo acompañó en los juegos contra 49ers y Rams, Darnold terminó los partidos sin pérdidas de balón. Tener ese coraje para sobreponerse a la adversidad es clave.