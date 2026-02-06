San José, Estados Unidos.— Para convertirse en un equipo digno de llegar al Super Bowl LX, los Seahawks de Seattle construyeron una estructura de veteranos y novatos que destaca por su implacable defensiva.

Esa solidez para evitar puntos en su contra fue valorada por Mike Vrabel, entrenador de los Patriots de Nueva Inglaterra, quien reconoció que “ellos [Seahawks] juegan duro, tienen una identidad muy clara y siempre dije que el talento y el esfuerzo que ponen, los hace especiales. Son un buen equipo tacleador y lo han hecho muy bien este año”.

En los más recientes tres partidos, permitieron solamente 36 puntos, gracias a su aplastante desempeño contra los 49ers de San Francisco en la Semana 18 de temporada regular y en la Ronda Divisional.

Por su parte, Mike Macdonald señaló que la identidad defensiva de Seattle es uno de los rasgos definitorios de este grupo. Reconoció al entrenador asistente Chris Partridge por crear la cultura de esfuerzo y agresividad que repiten a diario sus jugadores.