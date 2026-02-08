Super Bowl LX: Los mejores MEMES de la paliza de Seattle Seahawks sobre New England Patriots

Más Información
En la edición 60 del Super Bowl solo hubo un equipo: los Seahawks de Seattle. Le pasaron por encima con facilidad a los Patriots de New England, 29-13.
Sin embargo, hasta el último cuarto, los campeones de la NFL no permitieron puntos, lo que enalteció a su defensiva de élite, pero también se llevó críticas por los aficionados que querían ver puntos.
A eso se le sumó que al medio tiempo, antes del show de Bad Bunny, la pizarra marcaba apenas un 9-0. Lo que desató los mejores memes y burlas de los aficionados, sobre todo dirigidos a Drake Maye y los Pats.
El joven lanzador de Nueva Inglaterra vivió una pesadilla en el estadio Levi´s de Santa Clara, cometió cuatro pérdidas de balón, dos de ellas fueron intercepción, y aunque lanzó para 295 yardas, su partido fue malo.
Con esto, los Seattle Seahawks consiguen su segundo trofeo Vince Lombardi en la historia. Y consolidan una de las mejores temporadas en la época reciente de la NFL.
