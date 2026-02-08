Super Bowl LX: Los mejores MEMES de la paliza de Seattle Seahawks sobre New England Patriots

En la edición 60 del Super Bowl solo hubo un equipo: los Seahawks de Seattle. Le pasaron por encima con facilidad a los Patriots de New England, 29-13.

Sin embargo, hasta el último cuarto, los campeones de la NFL no permitieron puntos, lo que enalteció a su defensiva de élite, pero también se llevó críticas por los aficionados que querían ver puntos.

A eso se le sumó que al medio tiempo, antes del show de Bad Bunny, la pizarra marcaba apenas un 9-0. Lo que desató los mejores memes y burlas de los aficionados, sobre todo dirigidos a Drake Maye y los Pats.

El joven lanzador de Nueva Inglaterra vivió una pesadilla en el estadio Levi´s de Santa Clara, cometió cuatro pérdidas de balón, dos de ellas fueron intercepción, y aunque lanzó para 295 yardas, su partido fue malo.

Los mejores MEMES del Super Bowl

Drake Maye en cada serie ofensiva de los Pats pic.twitter.com/SoQkwX5R44 — Eric Two Six (@Eric53546931) February 9, 2026

El putísimo Drake Maye hoy:pic.twitter.com/ufDsL74eAF — Espitia (@JessEspitia27) February 9, 2026

¿Qué si le sé al Super Bowl? Yo vi este capítulo del Chavo del 8 pic.twitter.com/z8zmVqophu — El Guarromántico (@Guarromantico_) February 8, 2026

Mi compa fan de Patriots viéndonos bailar con Bad Bunny en el medio tiempo mientras su equipo va perdiendo 40-3 pic.twitter.com/1XCI4t5yIa — Piloto Memes Latino (@pilotomemeslat) February 8, 2026

La línea ofensiva de patriotas en el Superbowl pic.twitter.com/wjD5FHaM5b — Piloto Memes Latino (@pilotomemeslat) February 9, 2026

El único partido de fútbol americano que he visto completo en mi vida. #SuperBowlLX pic.twitter.com/lKsWgF0JYk — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) February 8, 2026

Yo viendo el Super Bowl con toda mi familia sabiendo que ya perdí la colegiatura con el himno y el volado:pic.twitter.com/h8sRI0bU8h — Información Real de Atlas (@InfoRealDeAtlas) February 8, 2026

"Vamos, haz algo" MEME del Super Bowl Foto: Especial

¡YA VÁYANSE DE MI CARNE ASADA! pic.twitter.com/VHApMeQ3Rp — Piloto Memes Latino (@pilotomemeslat) February 9, 2026

Con esto, los Seattle Seahawks consiguen su segundo trofeo Vince Lombardi en la historia. Y consolidan una de las mejores temporadas en la época reciente de la NFL.