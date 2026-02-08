Más Información

Super Bowl LX: Los mejores MEMES de la paliza de Seattle Seahawks sobre New England Patriots

Super Bowl LX: Los Seahawks aplastan a los Patriots y conquistan su segundo campeonato en la NFL

¿Quiénes eran los boxeadores que aparecieron en el Show de Bad Bunny en el Super Bowl?

Checo Pérez y Cadillac presentan su monoplaza para la temporada 2026 de F1

Los mejores MEMES del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

En la edición 60 del solo hubo un equipo: los Seahawks de Seattle. Le pasaron por encima con facilidad a los Patriots de New England, 29-13.

Sin embargo, hasta el último cuarto, los campeones de la NFL no permitieron puntos, lo que enalteció a su defensiva de élite, pero también se llevó críticas por los aficionados que querían ver puntos.

A eso se le sumó que al medio tiempo, antes del show de Bad Bunny, la pizarra marcaba apenas un 9-0. Lo que desató los mejores memes y burlas de los aficionados, sobre todo dirigidos a Drake Maye y los Pats.

El joven lanzador de Nueva Inglaterra vivió una pesadilla en el estadio Levi´s de Santa Clara, cometió cuatro pérdidas de balón, dos de ellas fueron intercepción, y aunque lanzó para 295 yardas, su partido fue malo.

Los mejores MEMES del Super Bowl

"Vamos, haz algo" MEME del Super Bowl Foto: Especial
Con esto, los Seattle Seahawks consiguen su segundo trofeo Vince Lombardi en la historia. Y consolidan una de las mejores temporadas en la época reciente de la NFL.

