Los mejores MEMES del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Uno de los momentos más esperados de cada Super Bowl es el show de medio tiempo y en esta edición no fue la excepción, aunque sí tuvo un sazón muy distinto al resto por contar con Bad Bunny, referencia de la música latina.
Después de una apretada primera mitad entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX, fue turno de Benito Antonio Martínez Ocasio para poner a bailar a todo millones de aficionados que veían el evento.
Fueron alrededor de 13 minutos los que el puertorriqueño se adueño del Levi's Stadium y entonó alrededor de 11 canciones, teniendo como invitados a Lady Gaga y Ricky Martín.
Mack Hollins, jugador de Patriotas, llega esposado y con máscara al Super Bowl LX
Desde antes de protagonizar este show de medio tiempo, el cantante latino ya era tendencia con diversos memes, pero durante y después de su participación, las redes sociales explotaron con más imágenes y reacciones divertidas. Aquí te las presentamos.
Memes de Bad Bunny en el Super Bowl LX
