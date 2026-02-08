Más Información

Los mejores MEMES del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Los mejores MEMES del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Liga MX: ¿Cómo marcha la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 5?

Liga MX: ¿Cómo marcha la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 5?

Mack Hollins, jugador de Patriotas, llega esposado y con máscara al Super Bowl LX

Mack Hollins, jugador de Patriotas, llega esposado y con máscara al Super Bowl LX

Pumas es víctima de MEMES al dejar escapar la victoria ante Atlas por errores de Keylor Navas

Pumas es víctima de MEMES al dejar escapar la victoria ante Atlas por errores de Keylor Navas

Real Madrid continúa a la caza del liderato tras derrotar al Valencia

Real Madrid continúa a la caza del liderato tras derrotar al Valencia

Uno de los momentos más esperados de cada es el show de medio tiempo y en esta edición no fue la excepción, aunque sí tuvo un sazón muy distinto al resto por contar con Bad Bunny, referencia de la música latina.

Después de una apretada primera mitad entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX, fue turno de Benito Antonio Martínez Ocasio para poner a bailar a todo millones de aficionados que veían el evento.

Fueron alrededor de 13 minutos los que el puertorriqueño se adueño del Levi's Stadium y entonó alrededor de 11 canciones, teniendo como invitados a Lady Gaga y Ricky Martín.

Lee también

Desde antes de protagonizar este show de medio tiempo, el cantante latino ya era tendencia con diversos memes, pero durante y después de su participación, las redes sociales explotaron con más imágenes y reacciones divertidas. Aquí te las presentamos.

Memes de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS