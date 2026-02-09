Más Información

Kenneth Walker, tras ganar el MVP del Super Bowl LX: “Es una bendición estar en esta posición”

VIDEO: DeMarcus Lawrence festeja con la bandera de México tras conquistar el Super Bowl LX

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 6 del Clausura 2026?

Cadillac presenta en Nueva York el monoplaza que conducirá Checo Pérez

Ximena González sueña con los Juegos Paralímpicos; en el agua no existen los límites

Los Seahawks de Seattle tuvieron un “baile inolvidable” en el Super Bowl LX, al pasarle por encima (13-29) a los .

De la mano de Kenneth Walker III, elegido Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés), los Halcones Marinos derrotaron a los Pats, sin mayor complicación en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Junto al corredor, otros de los jugadores más destacados fueron Sam Darnold (mariscal de campo), quien no tuvo la mejor de las actuaciones, pero que logró completar 19 de 38 pases para 202 yardas y una anotación.  

La franquicia, comandada por Mike Macdonald, levantaron el trofeo Vince Lombardi, gracias a su actuación más que sólida, sobre todo en la defensiva.

De esta manera, el equipo de la Ciudad Esmeralda alcanzó el segundo título en su historia de la National Football League (NFL), tras el conseguido en la edición XLVIII.

Los Seahawks de Seattle conquistaron el segundo título de la NFL en su historia / FOTO: EFE
Los Seahawks de Seattle alcanzaron en la tabla de los ganadores del Super Bowl a los Dolphins de Miami, los Rams de Los Angeles, los Eagles de Philadelphia, los Colts de Indianapolis, los Ravens de Baltimore y los Buccaneers de Tampa Bay.

La edición número 60 del Super Tazón de la NFL también quedó marcada por el espectáculo de medio tiempo que ofreció el puertorriqueño Bad Bunny, quien hizo vibrar a Latinoamérica con sus canciones y su discurso.

Durante cerca de 14 minutos, el Conejo Malo sorprendió con su presentación y sus palabras que causaron eco alrededor del mundo.

DeMarcus Lawrence festeja con la bandera de México tras conquistar el Super Bowl LX

Otro de los momentos que quedaron marcados en el se dio durante los festejos de los Seahawks de Seattle en el Levi's Stadium.

Mientras celebraban por haber conquistado el Vince Lombardi, el jugador de los Halcones Marinos, DeMarcus Lawrence, posó con una bandera de México.

El ala defensiva se volvió viral al utilizar el lábaro patrio después de la impresionante victoria sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Cabe resaltar que el ex de los Cowboys de Dallas está casado con Sasha Lawrence, quien tiene raíces mexicanas.

