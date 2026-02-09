De Santa Clara a Inglewood, el Super Bowl no se mueve de California. Este lunes, después de la consagración de los Seahawks de Seattle en el estadio Levi’s, el Comisionado de la NFL, Roger Goodell, presentó la edición 61 del Súper Domingo, que se llevará a cabo el 14 de febrero de 2027 en el estadio SoFi de Los Ángeles.

Por novena ocasión en la historia, y por segunda vez en cinco años en el mismo estadio, el partido más importante de la NFL se llevará a cabo en la capital mundial del entretenimiento.

“Tuvimos un fin de semana increíble en San Francisco, tener dos equipos en el Super Bowl que no habían jugado playoffs la temporada pasada es una muestra de lo competitiva que es la liga”, declaró Goodell.

Por su parte, Kathryn Schloessman, directora ejecutiva del Comité Organizador del Super Bowl LXI en Los Ángeles, destacó la historia de la NFL y la definición del campeonato en territorio angelino, además del impacto económico, social y cultural que tendrá en la ciudad este magno evento.

“La primera vez que se jugó el Súper Domingo, en 1967, se jugó en el Coliseum y definió al Super Bowl como un evento global. Ahora vuelve al estadio SoFi y sirve de testamento de que somos una ciudad lista para organizar los mejores eventos del mundo”, expresó en la conferencia de prensa de presentación.

Schloessman destacó que Los Ángeles, además del Super Bowl, albergará la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y los próximos Juegos Olímpicos de 2028.

Hace cuatro años, cuando los Rams se coronaron al vencer a los Bengals de Cincinnati en el Super Bowl LVI, Los Ángeles recibió una derrama económica de 477 millones de dólares, cifra que buscan superar el próximo año.

ESTE ES EL LOGO DEL SUPER BOWL LXI EN LOS ÁNGELES

El nuevo logo del Super Bowl representa a la perfección la ciudad de Los Ángeles.

Con vivos colores naranja, blanco y azul, el logo del Super Bowl LXI tiene dentro de las letras la silueta de unas olas, en honor a las playas que visten la ciudad de Los Ángeles y los atardeceres que enaltecen sus paisajes.