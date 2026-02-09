Mike Macdonald asegura que los Seahawks serán “el equipo a vencer” en la NFL

La victoria de los Seahawks de Seattle en el Super Bowl LX sobre los Patriots de Nueva Inglaterra significó el segundo campeonato de NFL en la historia de la franquicia, y a partir de ahora, ser el nuevo equipo a vencer en la liga, así lo declaró Mike Macdonald, entrenador de los Halcones Marinos, un día después de haber obtenido su primer campeonato de la NFL.

“Queremos estar siempre al frente, sabemos que ahora seremos el rival a vencer”, declaró Macdonald en conferencia de prensa.

A pesar de la paliza (29-13) que su equipo le dio a los Patriots, el estratega de Seattle reconoció que “Patriots hizo un gran trabajo, pero nosotros pusimos nuestro plan en marcha y nos adaptamos a las circunstancias del partido para explotar nuestro juego terrestre”.

Aunque para los miles de aficionados de Seahawks esta victoria fue una revancha de la agónica derrota que sufrieron hace 11 años en el Super XLIX, el entrenador aseguró que dentro de su equipo sólo tenían en mente ganar por ellos mismos.

“Tenemos mucho respeto por los Pats, pero que haya sido contra ellos no le da un sabor especial a este Super Bowl. Queríamos hacerlo sobre nosotros y eso hemos hecho, respaldamos nuestras palabras con hechos. Respetamos a nuestro rival, pero estamos felices por nosotros, por nuestra comunidad. No puedo esperar para llevar el trofeo a casa”, mencionó después del partido en el estadio Levi’s de Santa Clara, California.

Finalmente, se tomó un tiempo para destacar a su mariscal de campo, Sam Darnold, y dejó en claro que a él no le importan las críticas que lo señalaban como un fracaso.

“A Sam (Darnold) no le importan los obstáculos. Se ha hecho una narrativa alrededor suyo en la que han intentado poner una historia de sufrimiento y una etiqueta de cómo es como persona y mariscal de campo, pero eso a él no le importa. Es un gran compañero de equipo, todos lo aman, y ha sido un tremendo líder. Eso es lo único de lo que se debe hablar a partir de ahora”, concluyó.