Sarah Schleper firma la mejor actuación mexicana en el esquí alpino femenil

El eco de la chicharra marcó el inicio de su turno en la montaña. Sarah Schleper, con un grito que fue más que un desahogo, liberó años de disciplina, pasión y sueños acumulados.

No era una bajada cualquiera: era la séptima vez que la histórica esquiadora enfrentaba unos Juegos Olímpicos de Invierno, y la tercera bajo la bandera de México.

Su debut en Milán-Cortina 2026, dentro del supergigante, no solo fue un descenso técnico y preciso, sino también un acto simbólico en una edición especial para ella.

Tras superar los nervios de los primeros metros, la mexicana cumplió con su principal anhelo que compartió hace días a EL UNIVERSAL: esquiar como nunca. Enfrentó las curvas que, minutos antes, habían dejado fuera de la prueba a 17 de las mejores del mundo.

Con el reloj avanzando, Schleper demostró que toda la experiencia acumulada desde su primera participación en Nagano 1998 la había preparado para este recorrido. A sus 46 años, sabía que podría ser el último de su trayectoria.

Con la meta cada vez más cerca, Sarah disfrutó la parte final del recorrido y cruzó con un tiempo de 1:37.27. Ese resultado, además de otorgarle el respeto y la admiración de los aficionados, la colocó en el lugar número 26 del esquí alpino, el mejor registro en la historia para la categoría femenil mexicana.

