Regina Martínez hace historia en los Juegos Olímpicos de Invierno; primera mexicana en esquí de fondo
Para Regina Martínez, no fue necesario cruzar la meta en el primer lugar para ganar en los Juegos Olímpicos de Invierno. Este jueves, la atleta tricolor escribió historia y se convirtió en la primera deportista que representa a México en la modalidad de esquí de fondo.
