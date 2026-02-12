Más Información

Regina Martínez hace historia en los Juegos Olímpicos de Invierno; primera mexicana en esquí de fondo

Sarah Schleper firma la mejor actuación mexicana en el esquí alpino femenil

Kyle Larson recuerda su experiencia en México; “La disfruté mucho”

Kyle Larson aplaude regreso de formato “The Chaise”; lo considera más justo

Kyle Larson quiere ganar su tercer título en NASCAR Cup; “Lo veo posible”

Para Regina Martínez, no fue necesario cruzar la meta en el primer lugar para ganar en los Juegos Olímpicos de Invierno. Este jueves, la atleta tricolor escribió historia y se convirtió en la primera deportista que representa a México en la modalidad de esquí de fondo.

