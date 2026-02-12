Regina Martínez hace historia en los Juegos Olímpicos de Invierno; primera mexicana en esquí de fondo

Para Regina Martínez, no fue necesario cruzar la meta en el primer lugar para ganar en los Juegos Olímpicos de Invierno. Este jueves, la atleta tricolor escribió historia y se convirtió en la primera deportista que representa a México en la modalidad de esquí de fondo.

En breve más información.

Lee también Regina Martínez, la esquiadora mexicana que entrena sin nieve en la Ciudad de México