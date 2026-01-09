Regina Martínez, la esquiadora mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno, no tiene beca

En el corazón de los Alpes italianos, Regina Martínez está a punto de cumplir un sueño: Representar a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, en esquí de fondo. Su historia refleja la lucha constante por mantener vivo un proyecto que demanda recursos, disciplina y confianza en lo imposible.

Más allá del entrenamiento físico y la preparación técnica, Regina ha enfrentado desde el inicio del ciclo olímpico una batalla paralela: Conseguir apoyos y patrocinios que le permitan sostener su camino hacia la justa invernal. Cada kilómetro fuera de la pista ha significado convencer a empresas, instituciones y aliados de apostar por una causa poco común.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, la también médico en urgencias en Estados Unidos relató que su trayectoria ha requerido sacrificios personales.

“Lo que se ha logrado es muy grande y estaría bien tener más apoyo, más patrocinadores. Es un deporte caro y nos exige viajar a la nieve. Yo empecé en la escuela de medicina y en la residencia no nos pagan mucho; ahorré para todo el proceso. Tengo apoyo de ciertas marcas que me obsequian productos de vez en cuando. Quiero que México conozca los deportes de nieve, se una al sueño y crea en lo imposible”, expresó.

Martínez, con altas posibilidades de ser la abanderada de la delegación tricolor —que en tierras italianas contará con cinco deportistas—, agradeció el respaldo de la Federación Mexicana de Esquí, aunque manifestó su deseo de recibir una beca de la Conade.

“La Federación nos ha apoyado bastante después de la clasificación, con viajes y campamentos de desarrollo, pero siempre se puede un poco más. Sería increíble recibir una beca de la Conade; la tomaría como un privilegio y con mucha responsabilidad”, aseguró.

El llamado de Regina también incluyó a la sociedad en general. Invitó a acercarse a los deportistas, conocerlos y respaldarlos en todo el proceso.