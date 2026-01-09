Regina Martínez, la futbolista que encontró su destino en el esquí de fondo

Antes de convertirse en pionera del esquí de fondo mexicano y abrir paso hacia los Juegos Olímpicos de Invierno, Regina Martínez ya había demostrado su talento en otro terreno deportivo: el futbol.

Con ocho años de edad, encontró en las canchas un espacio para desplegar velocidad, resistencia y carácter. Tras su paso por el balompié, donde coincidió con futbolistas que hoy militan en la Liga MX Femenil, se dijo satisfecha por esa etapa.

“Empecé a jugar futbol desde los ocho años; a esa edad me dejó varias enseñanzas muy valiosas, como el trabajo en equipo. Mi posición era de volante y delantera, era rápida en la cancha y estuve en varios equipos, uno de ellos Pumas”, dijo.

Regina recordó que durante su época estudiantil las oportunidades para las mujeres en el futbol eran limitadas: “En esa época no había muchas referentes futbolistas ni Ligas femeniles para aspirar a algo más. Ahora me da gusto ver a compañeras que siguieron y que pudieron hacer una carrera. Yo no tuve lo necesario para ser referente, pero ahora, con el esquí, quiero abrir esa puerta para las niñas”, finalizó.