Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la Jornada 1 del Clausura 2026 este viernes 9 de enero

Finalmente, la espera terminó. Este viernes 9 de enero comienza el Clausura 2026 de la Liga MX.

Hoy arranca un nuevo torneo en el futbol mexicano con tres partidos que prometen estar repletos de emociones,

Luego de que el Toluca se proclamara campeón del Apertura 2025 y conquistara el bicampeonato, inicia una edición más del certamen de nuestro balompié nacional.

Los Diablos Rojos tendrán la misión de defender su corona de monarca, en un Clausura 2026 que estará marcado por la Copa del Mundo.

Cabe recordar que los equipos que clasifiquen a la Liguilla no podrán contar con sus seleccionados, por lo que deberán luchar por el título con bajas importantes.

Otra de las modificaciones que tendrá este torneo es que ya no se jugará con el sistema de competencia del Play-In, es decir, regresará el formato anterior, donde únicamente clasificarán los ocho primeros lugares a la Fiesta Grande.

Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX

Mazatlán FC vs FC Juárez

Fecha: Viernes 9 de enero

Hora: 19:00

Estadio: El Encanto

Transmisión: TV Azteca y FOX

Tijuana vs América

Fecha: Viernes 9 de enero

Hora: 21:00

Estadio: Caliente

Transmisión: FOX