Pumas oficializa la llegada de Robert Morales; es el quinto refuerzo para el Clausura 2026

El quinto refuerzo de Pumas llegó. Robert Morales, delantero paraguayo que formó parte del bicampeonato que los Diablos Rojos de Toluca conquistaron en diciembre, portará los colores azul y oro para el torneo Clausura 2026.

A través de redes sociales, la escuadra capitalina confirmó la llegada de Morales, quien firmó su contrato en las instalaciones de Cantera: “Nuevo reto, misma pasión. Robert se integra al equipo para reforzar el ataque y aportar entrega, carácter y compromiso. Listo para defender el azul y oro con orgullo”, se lee en su mensaje de bienvenida.

En el pasado Apertura 2025, el futbolista paraguayo disputó veinte partidos con la playera de Toluca, donde sumó tres goles en la fase regular del torneo ante Santos Laguna y el Atlético de San Luis. Sin embargo, la presencia de Paulinho —tricampeón de goleo con los Diablos Rojos en el balompié mexicano— provocó que su actividad con el equipo escarlata disminuyera.

El presidente del Club Universidad Nacional, Dr. Luis Raúl González, le da la bienvenida a nuestro quinto refuerzo, Robert Morales, en las instalaciones de Cantera, donde ya plasmó su firma para incorporarse al equipo previo al arranque del torneo. 🤝#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/EFsclIAlgH — PUMAS (@PumasMX) January 8, 2026

Antes de que la directiva auriazul oficializara su llegada, el estratega Efraín Juárez adelantó que el delantero paraguayo participó este jueves en su primer entrenamiento con Pumas.

Cabe recordar que, además de Robert Morales, Pumas se reforzó con los fichajes de Juninho Vieira, César Garza, Antonio Leon y Jordan Carrillo para dejar atrás la eliminación que sufrieron ante Pachuca en el Play-In del Apertura 2025.

¿Cuándo será el primer partido de Pumas en el Clausura 2026?

Domingo, 11 de enero