Hijo de Efraín Juárez sufre de bullying porque su “su papá no gana” con Pumas; esto reveló el DT auriazul

Hubo una noche en la que, entre lágrimas, el hijo de Efraín Juárez le confesó que sufre de burlas en la escuela porque su papá “es el entrenador y no gana”.

Un recuerdo que acompaña al director técnico de Pumas después de que los auriazules quedaron fuera de la “Fiesta Grande” del balompié mexicano en el pasado Apertura 2025.

Antes de que su hijo, llamado Andreu, cerrara los ojos para dormir, el estratega mexicano le prometió que cada día “entrega todo”. No solamente por el bien del equipo de sus amores, sino también por su familia.

“Él cree en lo que hace papá. Que es un tipo honesto. [...] Todas las noches llego y me siento a cenar. Ellos se duermen muy temprano. Mi mujer es italo-belga, entonces está acostumbrada a dormir a los niños a las siete de la noche. Si yo llego a las siete y media, ya me están esperando con pijamita para cenar juntos”, se sinceró Juárez en conferencia.

Lee también Efraín Juárez se deslinda de los casi quince años en los que Pumas no ha conseguido un título

Efraín Juárez se declara listo para el debut de los Pumas en este 2026. FOTO: Maritza Villagómez

Pese a la sequía de títulos que —desde hace casi quince años— carga Pumas en el futbol mexicano, Efraín Juárez enfatizó que no puede tomar responsabilidad por la ausencia de trofeos, ya que él se fue de la institución como campeón cuando todavía era jugador. Sin embargo, mantiene viva la ilusión de darle a los auriazules un título, pero ahora como director técnico.

“Te puedo asegurar que, todos los días que me he sentado con ellos, los he visto a los ojos y les he dicho que papá ha entregado todo por el bien de una institución, de un grupo y lo más importante, por el bien de ellos”, enfatizó el estratega.

Después de platicar con Andreu, quien usa la playera de Pumas como pijama, el pequeño se quedó dormido: “Se quedó tranquilo. Y creo que al otro día se peleó con el que lo molestaba”, sentenció Juárez.

A la espera de dejar atrás el fracaso que sufrieron en el torneo pasado, Pumas buscará dar un primer golpe ante Querétaro en la Jornada 1 del Clausura 2026. Ahí, el estratega Efraín Juárez iniciará nuevamente el camino para conquistar la anhelada octava estrella.

Lee también Cruz Azul se muda a Puebla; La Máquina jugará como local en el estadio Cuauhtémoc