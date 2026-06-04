¿Quién dijo que ir a los mejores conciertos de la temporada tiene que vaciar tu cartera? Si eres un verdadero amante de la música en vivo, sabes que el dinero mejor invertido es el que se disfruta frente al escenario. Afortunadamente, existe un secreto a voces que se convierte en el aliado perfecto para tu bolsillo cada semana: el Jueves de 2x1 en Ticketmaster.

Esta promoción se ha consolidado como la oportunidad ideal para duplicar las experiencias sin duplicar el gasto.

Ya sea que busques el plan perfecto en pareja, una salida con amigos o simplemente asegurar tu lugar en los eventos más cotizados del año, esta dinámica te permite adquirir dos boletos por el precio de uno en una selección exclusiva de espectáculos.

A continuación, te presentamos 3 conciertos imperdibles que puedes disfrutar por mucho menos de lo que imaginas.

3 conciertos imperdibles que puedes disfrutar por menos precio en Ticketmaster

Matisse

Matisse es una de las agrupaciones pop más exitosas de México en la actualidad. Formada por Pablo Preciado, Román Torres y Melissa Robles, la banda ha conquistado al público gracias a sus letras románticas, armonías vocales y una propuesta musical que combina pop, balada y tintes de música latina contemporánea.

ZAYN: The Konnakol Tour

ZAYN: The Konnakol Tour es la gira más ambiciosa de la carrera como solista de Zayn Malik y acompaña el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Konnakol. Con este tour, el cantante británico explora una faceta más personal y cultural de su música, incorporando influencias que reflejan sus raíces y una evolución artística que ha llamado la atención tanto de la crítica como de sus seguidores.

Jesse & Joy

Jesse & Joy es uno de los dúos más exitosos y reconocidos de la música pop en español. Integrado por los hermanos Jesse Huerta y Joy Huerta, el proyecto nació en México y rápidamente conquistó al público gracias a su combinación de letras emotivas, melodías pegajosas y una interpretación cargada de sensibilidad.