Regina Martínez, la esquiadora mexicana que entrena sin nieve en la Ciudad de México

En la recta final hacia los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, Regina Martínez se ha convertido en un símbolo de creatividad dentro del deporte.

La esquiadora capitalina, quien será la primera mujer en representar al país en la disciplina de esquí cross country, ha sorprendido con una preparación poco convencional, marcada por la ausencia de nieve en su entorno y la necesidad de adaptarse a las condiciones de su ciudad natal.

Lejos de los paisajes alpinos y las bajas temperaturas que suelen acompañar a los atletas de su disciplina, Regina ha encontrado en las calles de la Ciudad de México un escenario alternativo para mantener su entrenamiento.

En compañía de su familia, se ha vuelto habitual verla recorrer el Paseo de la Reforma y la zona sur de la capital del país con un equipo singular: Patines adaptados a las botas de esquí y bastones diseñados para el asfalto. “Cuando se derrite la nieve, todos los esquiadores entrenamos con patines adaptados para la ciudad. Yo vine en octubre para mejorar algunos aspectos y desarrollar el deporte en México. Pude salir a entrenar al Paseo de la Reforma; hay algunos topes o calles que lo hacen complicado, pero no imposible. También fui al Autódromo [Hermanos Rodríguez] e incluso a la carretera hacia el Ajusco, donde hay buen pavimento, y es la muestra de que se puede practicar en el país sin la necesidad de un clima extremo”, mencionó.

Durante sus recorridos, Regina no sólo recibe aplausos y felicitaciones de quienes la observan, también despierta curiosidad por el equipo que utiliza.

Con paciencia y entusiasmo, la deportista mexicana explica cómo funcionan sus patines adaptados y la importancia de los bastones.