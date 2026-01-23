Dafne Quintero apunta a Los Ángeles 2028: el debut del arco compuesto

Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 marcarán un capítulo histórico para el tiro con arco, al abrir las puertas a la modalidad de compuesto, una disciplina en la que México se perfila como protagonista.

Con la posibilidad de disputar un lugar en la categoría mixta, el país tiene en Dafne Quintero —actualmente, la tercera mexicana mejor ubicada dentro del ranking de World Archery— a una de sus cartas con mayor fuerza.

La coahuilense compartió su ilusión de cumplir el sueño olímpico, subrayó la exigente competencia interna y aseguró que —sin importar quién represente a México— lo hará en su mejor versión y con el respaldo total del equipo femenil.

“Antes, la idea de los Juegos Olímpicos existía, pero no podía ser un sueño, ya que no era alcanzable. Ahora, me puedo poner a trabajar para buscar ir en el arco compuesto. Fue algo que nadie esperaba. Quienes representen a México, estarán en el mejor momento, serán los mejores y harán un buen papel”, mencionó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Quintero, actual número 20 del mundo, recalcó que en el deporte hay altas y bajas, aunque reconoció que su disciplina vive un momento favorable, lo que le permite ilusionarse con obtener una medalla en tierras estadounidenses.

A final de cuentas, la delegación mexicana se presentará en los Juegos Olímpicos como una de las grandes favoritas.

“Hay muchas altas y bajas. Estos años han sido muy buenos para México, hemos competido como nunca. Es la única manera de seguir con mejoras. Ahora, se ha volteado a ver esos cambios, como los campamentos; se nota que queremos ser los mejores en tiro con arco”, dijo.

La atleta mexicana, quien recordó ver la presea de Aída Román en Londres 2012 por televisión, pidió a la gente apoyar a los y las arqueras, para acompañarlos en su camino a la máxima justa.

“Pueden acercarse a las redes sociales, seguir a los atletas que han hecho cosas importantes para México. Tienen que animarse a buscar información. Ya en las noticias ves cuando alguien ganó, pero pueden consultar nuestros calendarios, para estar con nosotros desde el principio”, finalizó Dafne.