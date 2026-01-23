Dafne Quintero busca transmitir a nuevas generaciones la importancia de las buenas y malas rachas

Dafne Quintero, una de las arqueras mexicanas más destacadas en la modalidad de compuesto, ha forjado su trayectoria con nueve años de experiencia y un historial de triunfos internacionales que la colocan entre las mejores del mundo.

Consciente de que el deporte es un camino lleno de retos, invita a los jóvenes a dar siempre el máximo esfuerzo, pero también a comprender que las buenas y malas rachas forman parte del crecimiento.

“En 2023, tuve una etapa en la que logré un gran año, pero en 2024 cargaba con mucho peso. Pensaba que, al perder, me iba a volver mala. Ahora, creo que soy una persona consciente de todo. No pasa nada si pierdes, y se lo digo a los más jóvenes en cada entrenamiento. No me gusta verlos estresados, hay que divertirse”, comentó.

La mexicana, quien se adjudicó la medalla de plata en el World Series Indoor Río de Janeiro 2025, expresó su agradecimiento por cada victoria, pero recalcó que fueron las derrotas las que le permitieron pulir detalles y aprender que siempre existen nuevas oportunidades.

“Todo ha valido la pena. De no haber tenido bajas, no habría aprendido muchas cosas”, sentenció.