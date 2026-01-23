Dafne Quintero encuentra en la escritura una forma de liberar presión

Para Dafne Quintero, arquera mexicana de alto rendimiento, el camino hacia la élite deportiva no sólo se mide en rankings y medallas, sino también en los sacrificios personales que exige.

Entre los más complicados, está el distanciamiento de su círculo cercano, perderse momentos importantes y aceptar que —en ocasiones— no puede estar presente en la vida cotidiana de quienes más quiere.

En medio de esa realidad, Quintero encontró en la escritura una válvula de escape, un espacio íntimo para expresar lo que siente y liberar la tensión acumulada por las competencias.

“Empecé a escribir y me desahogo mucho sobre la rutina del día a día. La vida del deportista es complicada, ya que estás fuera todo el tiempo. Me he perdido graduaciones y cumpleaños. Mis amistades siempre me invitan, pero no voy a las reuniones por los entrenamientos o viajes que tenemos que hacer”, compartió.

La arquera, quien llegó a ser la número seis del planeta en 2023, agregó que —ante la ausencia de su gente en las malas y buenas— sus compañeras de equipo se volvieron fundamentales para escucharla y formaron una amistad que se refleja más allá del campo, lo que le permite reunirse fuera de las largas concentraciones.