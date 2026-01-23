Dafne Quintero agradece a sus padres por ser su guía y motivación en cada paso de su vida

Detrás de cada flecha lanzada por Dafne Quintero, hay una historia de respaldo inquebrantable: La de sus padres. Ellos han sido el motor que la impulsa desde sus primeros pasos en el tiro con arco, desde la compra de su primer arco, hasta los momentos más difíciles, cuando los resultados no llegaban y la idea de abandonar el deporte parecía bastante cercana.

La arquera mexicana, quien junto a Mariana Bernal y Andrea Becerra ganó la medalla de oro en la prueba por equipos en el Mundial de Tiro con Arco 2025, recordó la forma en la que —sin importar el costo— su familia reunió el dinero para darle todo el equipo y verla competir.

“El tiro con arco es un deporte caro, y es difícil al crecer, ya que no te puede quedar siempre el mismo. Mis papás me apoyaron en cada paso para tener todo mi equipo. Ahora que me acompañan al campo, les digo que es una inversión, ya que se regresa en logros y económicamente. Ellos viajaron conmigo en mis primeras competencias y estuvieron en esa etapa crucial. Mi primer arco fue sencillo, todavía lo tengo en un lugar especial”, dijo.

Quintero, quien espera cumplir el deseo de sus padres y competir en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, expresó su orgullo por portar el uniforme de México en todo el mundo, una sensación especial que no habría sido posible sin cada apoyo recibido en su casa.