La Liga Mexicana de Softbol puede ser un “trampolín” a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, aseguran jugadoras extranjeras

La Liga Mexicana de Softbol está por dar comienzo a su tercer año; sin embargo, ya está colocada como una de las mejores en todo el mundo. Para esta temporada los equipos tendrán la oportunidad de contar con ocho jugadoras extranjeras, quienes ven al circuito azteca como una gran plataforma para mostrar su talento y llamar la atención de sus selecciones rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El softbol tuvo su primera aparición en los Juegos Olímpicos en Atlanta 1996, con un dominio de Estados Unidos reflejado en una racha de 22 victorias consecutivas antes de ser derrotadas por Japón en Beijing 2008. Después de una breve ausencia, el deporte regresó al programa olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y aunque fue relegado en París 2024, el softbol regresará en Los Ángeles 2028.

Ciara Bryan, outfielder estadounidense de las Algodoneras del Unión Laguna, declaró previo al inicio de temporada que “cada equipo tiene a alguien que está en alguna selección. Nosotras teníamos a una jugadora de Países Bajos, Diablos tiene varias seleccionadas mexicanas y ahora tienen una lanzadora de Estados Unidos, así que cuando el mundo vea que jugadoras que representan a sus países juegan en México y que es una liga real eso ayudará a que nos vean más”.

Kyleigh Sand, de Naranjeros, reveló que “sueño con estar en los Olímpicos, es algo que quiero hacer y si Dios me lo permite ahí estaré”.

En 2028, el softbol tendrá como sede el OKC Softball Park, con un torneo femenil de seis países que podrían verse nutridos por la cantidad de jugadoras presentes en la Liga Mexicana de Softbol.

