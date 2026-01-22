México se salva en Panamá gracias a un autogol; Javier Aguirre corta la racha negativa

Más allá del resultado, la conclusión importante llegará después de esta gira tricolor. Javier Aguirre recibió el apoyo de la Liga MX para disputar estos encuentros en enero con el fin de “observar jugadores” y “completar una lista final ya avanzada”.

Por fortuna, el experimento verde sirvió para cortar la mala racha, luego de imponerse en un agónico triunfo (0-1) a la Selección de Panamá en el estadio Rommel Fernández, duelo que se definió por un autogol.

El último triunfo había sido el 6 de julio de 2025, cuando vencieron (1-2) a la Selección de Estados Unidos en la Final de la Copa Oro, desde entonces, sumaban dos derrotas y cuatro empates.

Un encuentro ríspido, con una selección canalera tirada atrás, que evidenció a varios elementos mexicanos, pero destacó a otros que alzan la mano con autoridad como Richard Ledezma (Guadalajara), Eduardo Águila (San Luis) u Obed Vargas (Seattle).

Chivas, el equipo de moda en la Liga MX, aportó ocho elementos a esta convocatoria y seis fueron titulares. Difícilmente se repitan estas cifras, pero los jugadores rojiblancos demostraron, por grandes lapsos del cotejo, estar a la altura.

El primer aviso fue un disparo de German Berterame que se fue muy arriba del arco panameño y la más clara fue también del atacante de Rayados, que desaprovechó un buen centro de Richard Ledezma.

Contar más de cinco llegadas de peligro por ambos bandos sería un exceso y el gol del triunfo mexicano confirmó el desarrolló del partido. Un centro de Jesús Gallardo terminó en el arco rival gracias a un mal rechace del zaguero Richard Peralta al minuto 90+2.

Con muy poco, tanto en lo individual como en lo colectivo, la Selección Mexicana comenzó el año con victoria. La primera de ocho pruebas antes del Mundial 2026 se pasó de panzazo.

