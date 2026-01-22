Más Información

Panamá vs México EN VIVO - Partido rumbo a la Copa del Mundo 2026

Panamá vs México EN VIVO - Partido rumbo a la Copa del Mundo 2026

Oribe Peralta llega a la Talacha y jugará en uno de los torneos más famosos del circuito

Oribe Peralta llega a la Talacha y jugará en uno de los torneos más famosos del circuito

Chivas, la base de la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá

Chivas, la base de la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá

Hugo Sánchez pide ayuda para encontrar a fan mexicano que limpió su placa en España

Hugo Sánchez pide ayuda para encontrar a fan mexicano que limpió su placa en España

De ilusión a decepción; Miguel Borja no llega a Cruz Azul

De ilusión a decepción; Miguel Borja no llega a Cruz Azul

La Selección Mexicana se presenta hoy en este 2026 y lo hará con un equipo plagado de jugadores rojiblancos. Chivas aporta seis elementos al primer 11 de Javier Aguirre.

Raúl ‘Tala’ Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Roma, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado son los seis elementos del Guadalajara que irán de arranque contra la Selección de Panamá.

Lee también

Víctor Guzmán (Rayados), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Obed Vargas (Seattle Sounders), Marcel Ruiz (Toluca) y Germán Berterame (Rayados) son los otros futbolistas que completan la alineación.

El domingo, México enfrenta a la Selección de Bolivia en La Paz, en el segundo de ocho partido que disputará el Tricolor previo a la próxima Copa del Mundo.

Alineación de México contra Panamá

  • Portero: Raúl Rangel
  • Defensas: Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Eduardo Águila y Bryan González
  • Medios: Obed Vargas, Luis Romo, Marcel Ruiz, Brian Gutiérrez
  • Delanteros, Roberto Alvarado y Germán Berterame

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS