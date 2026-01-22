Chivas, la base de la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá

La Selección Mexicana se presenta hoy en este 2026 y lo hará con un equipo plagado de jugadores rojiblancos. Chivas aporta seis elementos al primer 11 de Javier Aguirre.

Raúl ‘Tala’ Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Roma, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado son los seis elementos del Guadalajara que irán de arranque contra la Selección de Panamá.

Víctor Guzmán (Rayados), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Obed Vargas (Seattle Sounders), Marcel Ruiz (Toluca) y Germán Berterame (Rayados) son los otros futbolistas que completan la alineación.

El domingo, México enfrenta a la Selección de Bolivia en La Paz, en el segundo de ocho partido que disputará el Tricolor previo a la próxima Copa del Mundo.

Alineación de México contra Panamá

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Eduardo Águila y Bryan González

Medios: Obed Vargas, Luis Romo, Marcel Ruiz, Brian Gutiérrez

Delanteros, Roberto Alvarado y Germán Berterame

