Diego Pavia, el mexicano que firma con los Ravens de Baltimore

Cuando todo apuntaba a una espera más larga tras quedar fuera del Draft 2026 de la NFL, Diego Pavia encontró una nueva oportunidad para dar el salto al profesionalismo.

El quarterback con ascendencia mexicana, que vivió momentos de incertidumbre, recibió un giro inesperado en su camino al ser respaldado por una de las franquicias más competitivas de la liga.

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Después de destacar con los Vanderbilt Commodores en la NCAA, Pavia llamó la atención de los Ravens de Baltimore, organización que contra los pronósticos decidió apostar por su talento y ofrecerle un contrato como agente libre por los próximos tres años, abriéndole así la puerta para cumplir el sueño de llegar a la NFL.

Nacido en Albuquerque, Nuevo México, Pavia cuenta con raíces mexicanas por parte de su padre, además de un vínculo especial con España, país de origen de su madre.

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Con un promedio superior a 330 yardas totales por partido, Pavia fue pieza clave en la destacada temporada de su equipo a nivel colegial, que cerró con marca de 10 victorias. En ese proceso, acumuló 3,539 yardas aéreas, lanzó 29 pases de touchdown y sumó 10 anotaciones por la vía terrestre.

Pavia, finalista del Trofeo Heisman y ganador del Golden Arm, fue destacado de inmediato tras su firma por la cuenta en español de la NFL, que resaltó sus raíces mexicanas. La publicación generó una ola de apoyo por parte de la comunidad latina en Estados Unidos, así como de seguidores de la organización en territorio mexicano.