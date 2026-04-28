"No hay nada mejor que representar a tu país que tanto amas"... esas fueron las primeras palabras de Guillermo Martínez, luego de que se hiciera oficial su convocatoria con la Selección Mexicana a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Este martes, el Memote se llevó la sorpresa de que integraba la lista de 12 jugadores de la Liga MX llamados por Javier Aguirre para el Mundial. "Objetivo" cumplido.

"Era algo que buscaba desde el [primer] momento que pisé Selección Nacional. Estoy muy contento, todos sueñan desde chicos con un Mundial y lo voy a aprovechar, voy a prepararme de la mejor manera para dar lo mejor de mí", declaró.

El centrodelantero de los Pumas reconoció que no esperaba ver su nombre entre los elegidos por el Vasco, pero que era un panorama con el que había fantaseado.

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"Al momento de verlo con mi familia nos sorprende, [pero] fue algo muy bueno. El hecho de imaginar qué se siente vestir la playera de la Selección, anotar un gol, jugar un partido y también nos planteábamos ¿qué se sentirá estar en un Mundial? Gracias a Dios se nos da esta oportunidad", se sinceró.

El atacante tricolor no dejó pasar la oportunidad de apreciar que el Vasco Aguirre lo considerara para la justa mundialista.

"[Quiero] agradecer la confianza de Javier, voy a estar a disposición para lo que él me requiera y en beneficio de la Selección. Me toca enfocarme para darlo todo, con entrega total y para hacer lo mejor posible porque es con lo que toda persona sueña", añadió.

Guillermo Martínez aceptó que no sencillo alcanzar su sueño, pero que nunca se dio por vencido y que siempre tuvo esperanza de lograrlo.

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"No fue nada fácil, hubo muchos momentos en los que pude haber flaqueado, pero nunca bajé los brazos y siempre me entregué porque no sabes cuando te puede cambiar la vida; el hecho de estar preparado te abre las puertas. Hay que tener mucha resiliencia, mucha fe, eso es lo más importante y, totalmente, lo adjudico a eso... a tener fe en Dios y al trabajo", compartió.

Por útimo, el Memote habló sobre lo que se plantea para la Copa del Mundo, que ya comienza en 42 días.

"[Quiero] disfrutar y dejar a México en lo más alto; [voy a] entregarme completamente al país, a la camiseta porque no tiene precio representar a ese nivel a tu país", manifestó.