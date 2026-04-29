Concachampions: Nashville SC vs Tigres - EN VIVO - Ida - Semifinal - Copa de Campeones de la Concacaf

Esta tarde, se disputan los primeros 90 minutos de la semifinal entre el el Nashville SC y losTigres de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El equipo de la Major League Soccer (MLS) recibe al de la Liga MX, en el primer capítulo de esta eliminatoria.

El primer juego será fundamental para el club que consiga obtener la ventaja en el marcador global; podría ser un paso importante rumbo a la final.

Aunque, la escuadra de Guido Pizarro también es consciente de la relevancia de anotar en condición de visitante, por lo que saldrá a buscar hacerle daño a la de B. J. Callaghan para cerrar la serie en el estadio Universitario.

Los felinos llegan a este compromiso con la mente puesta en los dos torneos; aunque, la misión no será nada sencilla de superar.

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Para el Conde, la institución universitaria tiene posibilidades de competir por ambos trofeos, a pesar del desgaste por la seguidilla de partidos.

A su favor, tendrá la ventaja de que ninguno de sus futbolistas fue convocado a la Selección Mexicana por Javier Aguirre, por lo que no se debilitará y estará completo para la Liga MX y la Concachampions.

Este es el inicio de un largo camino que tendrán que recorrer los Tigres para alcanzar la gloria en ambos certamenes, por lo que tratará de comenzar con el pie derecho esta noche en territorio estadounidense.

Sin embargo, enfrente tendrá a un club que viene con la motivación de haber eliminado al Inter Miami de Lionel Messi en los octavos de final y al América en los cuartos.

Además, cuenta con una impresionante racha en sus últimos partidos, entre Copa de Campeones de la Concacaf y la MLS, ya que sólo ha perdido uno de los últimos 15 que ha disputado.

El Nashville SC y los Tigres disputan el primer capitúlo de esta llave en Tennessee, con el objetivo de dar un paso importante a la final.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Nashville SC vs Tigres