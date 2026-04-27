Tigres visita a Nashville SC "consciente de la importancia" de ganar la ida de semifinales de Concachampions

Mañana, por la noche, los Tigres visitan al Nashville SC, en el Geodis Park, para disputar el primer episodio de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El equipo de Tennessee eliminó al América en los cuartos de final, derrotándolo en su propia casa, por lo que no será un rival nada sencillo para los felinos.

Sin embargo, Guido Pizarro es "consciente de la importancia" que tienen los primeros 90 minutos para encaminar la eliminatoria y así estar más cerca de la final, por lo que confía en que su equipo pegará primero.

"Vamos con mucha ilusión de hacer un gran partido mañana y poder ir a casa con un buen resultado. Será un partido muy disputado, pero entendemos lo que tenemos que hacer para cerrar [la llave] allá", declaró.

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En conferencia de prensa, el Conde reconoció el nivel de su contrincante, por lo que quiere que sus Tigres sean "protagonistas y jueguen bien" como visitantes.

"Sabemos que viene haciendo las cosas muy bien, es un equipo que está muy bien trabajado, que juega mucho con el balón y que es muy combativo. Entendemos que va a ser un partido muy difícil, se van a enfrentar dos grandes equipos", detalló.

El Nashville SC es el club que más puntos (22) y goles (21) ha sumado en la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) esta temporada, pero Romulo Zwarg considera que tienen una "buena defensa" que les permitirá sacar un buen resultado en el primer capítulo de la serie.

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"Sabemos que tiene muy buen equipo, que genera muchas ocasiones de gol y que juega muy bien al contragolpe, pero confío en nuestro equipo, tenemos un buen plantel y nos encontramos con confianza", expresó.

Al igual que Guido Pizarro, el volante brasileño aceptó lo revelante que será cerrar la vuelta, en el Volcán, con una ventaja en el marcador global.

"Sabemos que marcar un gol como visitante es muy importante, pero más que eso hay que saber defender acá, no desesperarnos [porque] son dos partidos; hay que jugar con inteligencia y sabiendo que, en nuestra casa y en nuestro estadio, somos muy fuertes", sentenció el elemento de los Tigres.