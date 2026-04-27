Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO esta semana la ida de las semifinales

La final de la UEFA Champions League está cada vez más cerca de disputarse.

Luego de las intensas eliminatorias de los cuartos de final, las semifinales están listas para jugarse.

El Barcelona, el Liverpool, el Real Madrid y el Sporting de Lisboa no pudieron mantenerse con vida en el torneo más importante de clubes a nivel mundial y se tuvieron que despedir.

Mientras que Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich y el Arsenal fueron sus verdugos, respectivamente, y se instalaron en la antesala de la disputa por la Orejona.

De esta manera, cuatro de las cinco grandes ligas del futbol del viejo continente, es decir, la Premier League (Inglaterra), LaLiga (España), la Bundesliga (Alemania) y la Ligue 1 (Francia), tendrán presencia en la ronda previa a la final.

Cabe resaltar que los dos mejores clubes, a lo largo de la etapa de Liga de la Temporada 2025-26, se mantienen en el certamen.

Los Gunners y el Gigante de Baviera culminaron en lo más alto de la clasificación con 24 y 21 puntos, respectivamente.

Mientras que los parisinos y los Colchoneros tuvieron que disputar la ronda de los Play-Offs, al finalizar en el decimoprimero y decimocuarto sitio de la tabla.

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Ahora, el Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich y el Arsenal harán todo lo posible para avanzar al duelo que definirá al campeón en el Puskás Arena de Budapest.

Sin embargo, sólo un equipo podrá conquistar la codiciada Orejona, que todavía pertenece al conjunto de Luis Enrique.

Cabe destacar que la escuadra española luchará por levantar su primer trofeo de la Champions League.

Por su parte, la francesa va por el segundo; el primero lo ganó la temporada pasada.

La alemana quiere el séptimo para alcanzar al Milan y convertirse en el segundo con más cetros en la historia, sólo por detrás del Real Madrid (15).

Mientras que la inglesa intentará ganar la primera Orejona de su historia; solamente ha jugado una final y fue en 2006.

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Horarios y canales para ver EN VIVO las semifinales de Champions League

Paris Saint-Germain vs Bayern de Múnich

Fecha: Martes 28 de abril

Hora: 13:00

Estadio: Parque de los Príncipes

Transmisión: TNT/HBO Max