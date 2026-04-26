Esteban Andrada desata polémica en Europa; el exjugador de Monterrey le propina un puñetazo a rival

El futbol español fue escenario este domingo de una acción que generó polémica e indignación, luego de que el arquero argentino Esteban Andrada, exjugador de Rayados de Monterrey, protagonizara un acto violento al propinar un puñetazo a un rival durante un partido de la Segunda División.

El incidente ocurrió en el encuentro entre Huesca y Real Zaragoza, club al que pertenece el guardameta, duelo que terminó con triunfo (1-0) para el conjunto local en un compromiso clave para ambos equipos, inmersos en la lucha por evitar el descenso.

Con los últimos segundos del partido en el reloj y el resultado prácticamente definido, Andrada salió de su área para reclamar una decisión al árbitro central. La protesta derivó en un altercado con Jorge Pulido, a quien primero empujó, acción que fue sancionada de inmediato por el juez con doble tarjeta amarilla y, por ende, la expulsión.

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Puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido tras ser expulsado en el Huesca - Real Zaragoza pic.twitter.com/vjNQcCfb0q — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) April 26, 2026

Sin embargo, cuando ya se encontraba fuera del terreno de juego, Andrada perdió por completo el control. A pesar de los intentos de sus compañeros por contenerlo, el arquero se lanzó nuevamente contra Pulido y le propinó un puñetazo, desatando una pelea entre jugadores de ambos equipos.

El altercado terminó con más sanciones disciplinarias y con el portero argentino siendo escoltado hacia los vestidores. La agresión provocó una fuerte reacción por parte de la afición del Huesca y abrió un intenso debate en redes sociales, donde numerosos usuarios exigieron un castigo ejemplar e incluso pidieron su salida del futbol español.

"No puede volver a jugar futbol", "De las mayores vergüenzas que recuerdo en un terreno de juego", “Se volvió loco” y "Esteban Andrada quedará libre", fueron algunas de las frases que acumularon mayor interacción entre los aficionados.