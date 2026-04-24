Este Clausura 2026 fue un torneo para el olvido dentro de los Rayados de Monterrey, ya que se quedaron sin clasificar a la Liguilla del certamen y el hartazgo de la afición crece en contra de la directiva que sigue buscando a su próximo técnico.

De momento, Nicolás Sánchez es quien dirige al cuadro del Barrial, pero su trabajo no ha convencido del todo a las altas esferas del club para que le den una oportunidad más en el Apertura 2026.

Pese a contar con una de las escuadras más valiosas del futbol mexicano y con jugadores de experiencia en ligas internacionales de alto voltaje, Rayados volvió a sumar un fracaso más en las últimas temporadas, por lo que sus seguidores comienzan a ser más exigentes.

Lee también Pumas y Efraín Juárez reciben en Cantera al jefe de scouting del City Group en Sudamérica

Aunque ya también han contado con técnicos experimentados en su banquillo, el equipo no consigue levantar el tan ansiado título de la Liga MX, y por ello ya pusieron manos a la obra para definir a sus próximo estratega.

Rayados sumó un fracaso más a su reciente historial. FOTO: IMAGO7

¿Qué técnicos podrían llegar al Monterrey?

Al no estar clasificados para la Liguilla del Clausura 2026, el equipo regiomontano tiene tiempo de sobra para analizar y escoger a la mejor opción para que llegue a su banquillo y dirija el Apertura 2026.

Son un total de cuatro entrenadores que se colocan como las grandes opciones para comandar el equipo de Rayados. Matías Almeyda, Miguel Herrera, Martín Anselmi y Hernán Crespo son los hombres que se colocan como posibles sustitutos de Nico Sánchez.

De acuerdo con reportes, la directiva rayada ya se puso en contacto con todos los candidatos que tienen en su radar, pero aún no hay alguien que esté por delante del resto para tomar esa silla.