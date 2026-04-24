América vence a Pachuca y ya espera rival para la Liguilla del Clausura 2026

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América se impuso (3-2) en el estadio Ciudad de los Deportes al Pachuca, en la última jornada del Clausura 2026 de la .

En un emotivo encuentro que marcó los regresos de Montserrat Saldívar y de la capitana Karen Luna, las Águilas se impusieron en casa a unas Tuzas que lucharon hasta el final.

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Con goles de Alexa Soto (37'), Nancy Antonio (51') y Montse Saldívar (78'), las azulcrema vencieron a las hidalguenses para tomar momentáneamente el liderato del Clausura 2026; están a la espera de lo que hagan Rayadas frente a Tigres.

Por parte de Pachuca descontaron Paola García al minuto 52 y en la agonía, Charlyn Corral puso cifras definitivas para acercar a su equipo, pero ya fue demasiado tarde.

El golazo de Nancy Antonio; el buen funcionamiento del América, principalmente en la primera mitad, las grandes intervenciones de la española Sandra Paños.

Con esta victoria, las Águilas de Ángel Villacampa llegaron a 42 puntos y esperan rival para los Cuartos de Final, podrían ser FC Juárez, Cruz Azul, Toluca o Tijuana.

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