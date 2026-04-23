Liga MX se separa de la FMF; se esperan cambios importantes tras la Asamblea de Clubes

En un hecho que podría considerarse histórico, este jueves fue aprobado —durante la sesión ordinaria de la Asamblea de Clubes— un nuevo modelo de gobierno corporativo que supone mayor independencia para la Liga MX.

Los representantes de los 18 equipos aprobaron por unanimidad un nuevo modelo de gobernanza corporativa, con el cual se busca reforzar la estructura institucional. Con esta independencia jurídica, la Liga MX actuará como Asociación Civil.

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Para eso se llevará a cabo la creación de comités estratégicos “que fortalecen la transparencia, la toma de decisiones y la participación de los clubes”, explica la Federación Mexicana de Futbol (FMF) mediante un comunicado.

Comité Deportivo, Comité Comercial, Comité de Inversión y Certificación, así como Comité de Ética y Buen Gobierno, en los cuales participan los 18 equipos de la Primera División. Por su parte, Mikel Arriola no pierde representación ni peso en el balompié mexicano, y fue precisamente el Comisionado de la FMF quien presentó el nuevo modelo.

En la reciente Asamblea se confirmó también la venta del Atlas por parte de Grupo Orlegi a Grupo PRODI, del empresario José Miguel Bejos.

Con eso, Grupo Pachuca se mantiene como el único bastión de la multipropiedad. Alejandro Irarragorri y su consorcio mantendrán las funciones sobre los Rojinegros hasta el 30 de junio.

Emilio Escalante y el Atlante recibieron la bienvenida por parte de los dueños y presidentes de los clubes de la Liga MX, como el nuevo club de la Primera División. Los Potros de Hierro tomarán el lugar que era del Mazatlán FC.

También se anunció que el Apertura 2026 dará inicio el 16 de julio; sí, durante el Mundial.

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