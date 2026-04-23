El adiós de Ricardo Salinas Pliego al Mazatlán FC: "Ojalá algún día vuelva"

La fecha 16 del Clausura 2026 de la Liga MX quedará marcada como una noche histórica para el Mazatlán FC y su afición. El equipo disputó en la máxima categoría del futbol mexicano su último partido en el Estadio El Encanto, dejando un recuerdo imborrable.

La escuadra morada, dirigida por Sergio Bueno, que tras la Copa del Mundo 2026 se transformará en el Atlante, se enfrentó al Toluca, bicampeón nacional, logrando una emocionante victoria por (4-3).

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El triunfo desató la euforia en las gradas y también en redes sociales, donde se multiplicaron las reacciones ante la desaparición del club. Una de las más destacadas fue la de Ricardo Salinas Pliego, propietario del equipo, quien compartió un emotivo mensaje de despedida.

Tras el encuentro, el empresario mexicano agradeció a los seguidores por su apoyo y reconoció que la venta fue una decisión difícil.

"Gracias a toda la afición de Mazatlán por cuidar a mi @MazatlanFC, qué gusto poder despedirnos del puerto con un triunfo. A veces a los empresarios nos toca tomar decisiones difíciles como esta. Cuando no se puede garantizar seguridad, certeza jurídica y condiciones mínimas para invertir, se termina acabando con empleos, oportunidades y proyectos que le daban vida a las ciudades", escribió.

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El dueño de TV Azteca subrayó además el complicado panorama que enfrentan los empresarios en México y el impacto que tendrá en quienes perderán su trabajo, pidiendo valorar el esfuerzo de quienes arriesgan su capital.

"Ojalá algún día, cuando México vuelva a tener orden, legalidad y seguridad, Mazatlán recupere el futbol de primera división que merece. Gracias totales!!! Lo intentamos, y lo seguiremos intentando porque creo que los mexicanos se merecen cosas buenas", finalizó.