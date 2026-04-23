Así se jugaría la Liguilla del Clausura 2026: panorama previo a la última jornada

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Con 16 jornadas disputadas en el Clausura 2026 de la Liga MX, el panorama rumbo a la Liguilla comienza a definirse y los ocho equipos que pelearán por el título se perfilan con mayor claridad.

En esta edición especial, la liga decidió eliminar la ronda del Play-In para agilizar el torneo y concentrar esfuerzos en la organización de la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Así, la fase final del certamen ya cuenta con varios invitados confirmados.

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Los resultados de la penúltima fecha han marcado el destino de los clubes: algunos aseguraron su lugar entre los mejores del campeonato, mientras que otros quedaron sin posibilidades de acceder a la pelea por el título.

De momento, existen cinco equipos clasificados: Chivas, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y Toluca. En ese listado con posibilidades de sumarse y únicamente tres lugares disponibles: América, Atlas, Tigres, Tijuana y León.

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LA LIGUILLA AL MOMENTO

  • (1) Chivas vs Tigres (8)
  • (2) Pumas vs Atlas (7)
  • (3) Pachuca vs América (6)
  • (4) Cruz Azul vs Toluca (5)
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