Miguel Layún tendrá su debut oficial como golfista en la Gira Profesional Mexicana

Por primera vez, la Gira Profesional Mexicana visitará el Club Campestre de Tijuana, en lo que será un evento histórico por llevar el deporte de los bastones a la frontera y porque además, verá el debut como golfista amateur de Miguel Layún, exfutbolista del América y de la Selección Mexicana.

El excapitán de las Águilas es un gran aficionado del golf y recientemente participó del Pro-Am en la cuarta edición de LIV Golf México.

Con declaraciones recuperadas por GolfShotMX, Layún declaró que “para mí es un honor poder participar en un evento de este nivel. El golf es un deporte que me apasiona profundamente y tener la oportunidad de competir junto a grandes profesionales es algo que disfruto y valoro muchísimo”.

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Layún compartirá field con figuras reconocidas del golf mexicano como José de Jesús Rodríguez, Alejandro Madariaga, Raúl Pereda, Joel Thelen, Luis Garza, José Cristóbal Islas, Rafael Becker, Jorge Villar, Federico Gutiérrez, Rodolfo Cazaubón, Juan Camilo Vesga, Sebastián Szirmak, Marcelo Garza, Isidro Benítez, entre otros.

El torneo se jugará bajo el formato stroke play a 54 hoyos y será del 23 al 25 de abril.

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