Así sería el jersey del América para la temporada 2026-2027

Las Águilas del América se colocaron en tendencia en redes sociales, aunque no precisamente por su desempeño reciente en la Liga MX, sino por una filtración que ya genera conversación de cara al próximo torneo del futbol mexicano.

En los últimos años se ha vuelto habitual que las marcas deportivas sean víctimas de adelantos no autorizados de las equipaciones que preparan para sus clubes, una situación que recientemente parece haber alcanzado al América, equipo dirigido por André Jardine.

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De acuerdo con Footy Headlines, portal especializado en revelar adelantos de camisetas de equipos alrededor del mundo, el conjunto de Coapa estrenaría una equipación cargada de guiños al pasado.

La publicación, que de inmediato despertó nostalgia entre los aficionados, muestra una camiseta de predominante color amarillo cuyo diseño recuerda claramente a la indumentaria que el club utilizó a finales de la década de los noventa con Cuauhtémoc Blanco como figura.

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La característica principal del diseño es una marca de agua grande y discreta con el logotipo del club que cubre la parte frontal de la camiseta, dejando el logo de Adidas en el centro del pecho.