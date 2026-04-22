¿Indirecta para Cruz Azul? El enigmático mensaje de Vicente Sánchez previo a despido de Larcamón

Cruz Azul atravesó este miércoles una de las jornadas más agitadas de su presente deportivo. La institución celeste volvió a colocarse en el centro de la conversación tras confirmarse la salida de Nicolás Larcamón, resultado de una racha de nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria que terminó por desgastar su proyecto al frente del banquillo.

La decisión generó sorpresa y encendió el debate, pues el estratega argentino aún mantenía al equipo en posiciones altas de la tabla general.

Su salida provocó una avalancha de reacciones entre aficionados, analistas y exjugadores, en esa lista destacó una publicación de Vicente Sánchez, exentrenador del equipo que previo al anuncio dejó un mensaje en sus redes sociales.

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El exfutbolista del Toluca, quien salió de la institución escarlata tras entregarle un título, habría dejado una clara indirecta dirigida a la directiva de Cruz Azul, apenas horas después del decepcionante empate (1-1) frente a Querétaro, resultado que terminó por colmar la paciencia en La Máquina.

"Los tiempos y la gracia de Dios. Encárgate de mis cosas y yo me encargo de las tuyas", escribió en su cuenta de Instagram, una frase que no pasó desapercibida y que de inmediato fue interpretada por los aficionados como un dardo hacia los responsables de la toma de decisiones en el club celeste.

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Actualmente, Sánchez es entrenador del Emelec, uno de los equipos más importantes de Ecuador, no teniendo el mejor momento en la competencia.