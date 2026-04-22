Cruz Azul destituye a Nicolás Larcamón; La Máquina se queda sin DT previo a la Liguilla

La etapa de Nicolás Larcamón con Cruz Azul llegó a su fin antes de lo previsto. Los resultados recientes, nueve juegos sin ganar, la eliminación en la Concacaf Champions Cup y el ambiente tras el empate ante Querétaro terminaron por desgastar el proyecto. El “fuera Larcamón se escuchó en los últimos partidos”

La decisión se tomó después de una reunión clave entre Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración, e Iván Alonso, responsable deportivo del club en las instalaciones de la cooperativa. Ambos coincidieron en que era momento de cerrar el ciclo. El cuerpo técnico también deja la institución.

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Larcamón y la directiva van a negociar la rescisión de contrato. El técnico firmó hasta junio del 2027 y al no renunciar, Cruz Azul debe pagar lo que resta del contrato. Primero a finiquitar la totalidad del Clausura 2026 y las cláusulas de penalización correspondientes.

La directiva busca un nuevo rumbo en la recta final del torneo, en un momento donde el equipo aún se mantiene en zona de Liguilla. Por su parte, Iván Alonso continuará en su cargo. El directivo tiene contrato hasta diciembre y seguirá al frente de la planeación deportiva, con la mirada puesta en los refuerzos para el próximo mercado.

Joel Huiqui y el portugués Sergio Pinto serán los encargados de dirigir de forma interina. Gente de casa, para calmar la turbulencia en La Noria. Lo malo, es que tampoco ha tenido buenos números en categorías inferiores. Huiqui al frente de la Sub 21, no logró buenos resultados. El equipo está en la posición 16 con apenas 17 puntos y fuera de la Liguilla. En la sub 19, tampoco van bien, están el puesto 14 con 18 unidades.

A Cruz Azul le resta un partido clave en la fase regular. La Máquina volverá al Estadio Banorte tras dos años de ausencia para enfrentar a Necaxa, en un duelo que definirá su posición final en la tabla.

El equipo marcha cuarto con 30 unidades. Dependiendo de los resultados, podrá cerrar la ida de los cuartos de final como local o visitante, un detalle que puede marcar diferencia en la Liguilla.

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El argentino recuerda que los californianos también tienen figuras. Foto: Mireya Novo/Imago7

¿Cómo le fue a Nicolás Larcamón al mando de Cruz Azul?

En números, el técnico argentino deja un balance positivo. Dirigió 47 partidos con 24 victorias, 16 empates y 7 derrotas, para una efectividad del 62.4 por ciento.

A pesar de esos registros, el proyecto no resistió la presión de los resultados recientes. 9 partidos sin ganar entre liga y Concacaf, lo que preocupó a la directiva y puso freno a su continuidad.

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