La FMF inicia investigaciones tras denuncia de racismo por parte de Helinho luego del América vs Toluca

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó este martes que abrió una investigación ante la denuncia presentada por Helio Junio Nunes De Castro 'Helinho', delantero del Toluca, por los hechos que se suscitaron el sábado pasado durante el juego entre América y Toluca realizado en el Estadio Azteca.

"Ante la denuncia pública del futbolista del Club Toluca, Helio Nunes 'Helinho, relacionada con actos de discriminación, el día de hoy la Comisión de Género y Diversidad solicitó al Club abrir una investigación con base en su protocolo para definir las responsabilidades correspondientes", escribió la FMF en un comunicado.

Según 'Helinho', luego del partido ante las Águilas del sábado anterior, en el que fue expulsado, recibió insultos racistas en sus redes sociales.

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En el juego de la decimoquinta jornada que terminó con triunfo de 2-1 del América sobre los Diablos, ‘Helinho’ vio la tarjeta roja en tiempo agregado por dar un golpe en el rostro al estadounidense Alejandro Zendejas.

Luego de abandonar la cancha, en su camino al vestuario en el renovado túnel, en el que un cristal separa a algunos aficionados del paso de los jugadores, Henry Martín, capitán del América, quien no jugó por estar lesionado, bajo de la tribuna y pidió que se le abriera una puerta para encontrar al brasileño.

Dentro del túnel, además de Martín, varias personas ajenas a ambos equipos se enredaron en varios empujones e insultos, que aseguró el Helio Nunes, se acrecentaron en sus redes sociales.

Más temprano este martes, ‘Helinho’ utilizó su cuenta de Instagram para denunciarlos insultos.

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"El racismo es un crimen. Esto sigue ocurriendo todos los días. El talento, el esfuerzo y la fama no siempre bastan para detener el odio. Cada palabra tiene peso, refuerza estigmas y alimenta un problema que se transmite de generación en generación y el silencio también forma parte de ello", señaló el jugador.

"Cuando lo vemos y lo ignoramos el racismo persiste. Crece con la omisión y se fortalece con la normalización. No se trata sólo de quienes lo sufren, se trata de todos nosotros. Denúncialo. Toma una postura, lo normalices. El respeto no es una opción es lo mínimo indispensable", agregó.

La Comisión Disciplinaria castigó con tres partidos de suspensión a ‘Helinho’ y con uno a Henry Martín.

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En el Estadio Azteca, la FMF ha padecido para controlar el grito homofóbico que ya le ha costado varias multas por parte de FIFA.

El 28 de marzo pasado, durante el amistoso entre México y Portugal el grito retumbó.

Situación que se repitió en los partidos de la Copa de Campeones de Concacaf, que incluso fueron detenidos como medida de aviso, pero el grito volvió a presentarse en el torneo de liga local entre América y Toluca, sin que la FMF pueda evitarlo de cara al inicio del Mundial del próximo 11 de junio.

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