Rodrigo López reconoce que una de las fortalezas de Pumas es el compañerismo

Para Rodrigo López, los Pumas de Efraín Juárez tienen los suficientes argumentos para “ilusionarse con conseguir el campeonato”.

El Toti destacó el trabajo que ha realizado el técnico mexicano desde que asumió el cargo, tanto dentro como fuera de la cancha.

“El estilo de juego ha sido bastante importante, somos un equipo impredecible, fuerte y defensivamente sólido. Nos ha impregnado y trasmitido intensidad, nos ha enseñado a dar el 100 por ciento en cada partido y enfrentar cada día al máximo y con toda nuestra entrega”, puntualizó.

El lateral derecho tricolor también resaltó que el compañerismo que hay en La Cantera les ha permitido sobreponerse a los malos momentos.

“El grupo está muy sólido y muy equilibrado, [sabemos] que hay momentos para jugar y disfrutar y que hay momentos para entrenar y para competir, estamos todos juntitos. Nos hemos hecho muy fuertes como grupo y tenemos bastantes factores que generan un equipo sólido”, externó.

El titular indiscutible de los Pumas mencionó que otra de las fortalezas que les permitió pasar esos momentos no tan agradables y que generaron críticas, fue el confiar en ellos mismos.

“Es muy importante enfocarnos en nosotros, en lo que somos como equipo, como grupo, en nuestros objetivos, en lo que hemos construido, en lo que somos y a lo que queremos llegar. Si te enfocas en todo lo externo, es imposible vivir el día a día”, compartió.

López señaló que la mentalidad competitiva de Efraín les ha permitido tener confianza: “Cuando llega el momento de un partido, nos ponemos en modo competitivo, queremos ser los mejores, ser lo más fuertes y queremos ganar”, finalizó.

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