Rodrigo López afirma que los Pumas de Efraín Juárez sólo piensan en el campeonato 

Al interior de Pumas, el objetivo, para el Clausura 2026, es bastante claro: conquistar el título.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, Rodrigo López resaltó que este equipo está preparado para alzar el trofeo, porque tiene muchas “fortalezas” y está 100 por ciento “enfocado”.

“Estos Pumas están para el campeonato, eso es lo único que tenemos en mente y cada partido lo enfrentamos con eso en mente. Entendemos lo que hacemos, lo que queremos y cómo lo vamos a lograr; no apuntamos a otro lugar que no sea el campeonato”, dijo.

Respecto a la posibilidad de que este grupo sea el que alcance la octava estrella, el Toti reconoció que es una “motivación total”.

“Es una oportunidad grandísima [porque] sabemos que tenemos para competir y para ganar. Vamos a utilizar cualquier factor para encontrar motivación y seguir mejorando”, aseveró.

El canterano auriazul valoró que los universitarios encaren las últimas dos jornadas del torneo con la “tranquilidad” de tener asegurado su boleto para la Liguilla.

“Llegar al cierre ya clasificados es un privilegio, representa un fruto del trabajo y del esfuerzo que hemos realizado; nos da la confianza de que lo que estamos haciendo nos va a llevar a ese último objetivo”, resaltó.

No obstante, el futbolista mexicano reconoció que buscarán terminar la fase regular de la mejor manera ante FC Juárez y Pachuca: “El primer objetivo ya lo tenemos, que es clasificar, sabemos que es un pasito en el camino; ahora, obviamente, [queremos] intentar quedar en los lugares de arriba, [pero] vamos día a día”.

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